Нові тарифи Трампа означатимуть торгівельну війну з Китаєм, - Politico

З 1 листопада Дональд Трамп погрожує запровадити 100-відсоткові тарифи проти Китаю.

Тарифи США проти Китаю не дадуть однозначного ефекту і можуть викликати нову торговельну війну. Про це пише Politico, аналізуючи наслідки заяв Трампа про введення 100% мит проти КНР.

Автори вважають, що 100-відсотковий тариф для Китаю фактично відновить ембарго на китайські товари. Крім того, це призведе до закінчення торгового перемир'я, яке США і Китай підтримували з травня. Тоді вони змогли зняти напруженість унаслідок переговорів, хоча і зберегли тарифи на рівні, набагато вищому, ніж раніше.

Це також свідчить про те, що посилення контролю Пекіна над критично важливими для Китаю поставками корисних копалин "зводить нанівець стратегію Білого дому щодо зниження торгових протиріч".

Відео дня

Все це відбувається напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна в Південній Кореї в кінці жовтня. Але Трамп вже написав у соцмережі, що може скасувати цю зустріч.

Трамп також натякнув, що може відмовитися від своєї загрози запровадження тарифів, якщо Китай піде на зустрічні кроки і відмовиться від свого плану ввести нові експортні обмеження на рідкоземельні елементи та товари, що їх містять. Він додав, що це означатиме монопольну владу Китаю над усіма високотехнологічними та медичним товарами, а також товарами для потреб зеленої енергетики.

У статті наводиться думка наукового співробітника з питань Китаю з Фонду захисту демократії Крейга Сінглтона. Він вважає, що це може стати новим витком торговельної війни між країнами.

"Заява Трампа показує, що навіть у Білого дому, орієнтованого на укладення угод, є межі, і Китай, можливо, їх переступив. Але ризик очевидний. Обидві сторони тягнуться до своєї економічної зброї, і жодна з них, схоже, не має наміру відступати", - заявив Сінглтон.

Одним з перших кроків, до їх яких можуть вдатися США в прагнені обмежити експорт товарів до Китаю, є зупинка продажу авіаційних деталей для літаків Boeing.

Видання нагадало, що торговельні кроки Трампа вже значно скоротили торгівлю з Китаєм, який був третім за величиною торговельним партнером Сполучених Штатів у 2024 році.

Тарифи для Китаю – що відомо

Як писав УНІАН, за словами Дональда Трампа США введуть додатковий 100%-й експортний тариф на усі товари з Китаю. Він додається до будь-якого іншого тарифу, який Пекін сплачує наразі.

Трамп каже, що тарифи будуть введені вже 1 листопада. Він пояснив це агресивною позицією Китаю в торгівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: