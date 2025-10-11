Модель підтримує AMD FreeSync Premium, частота оновлення становить 180 Гц.

Бренд Xiaomi порадував геймерів черговим доступним монітором з хорошими ігровими можливостями. Модель Redmi G34WQ 2026 оснащена вигнутим 34-дюймовим дисплеєм і роздільною здатністю 3440х1440, пише NotebookCheck.

Частота оновлення відповідає геймерським запитам і становить 180 Гц, час відгуку – 1 мс (GtG). Панель виконана на основі LCD-матриці з максимальною яскравістю 400 ніт і контрастністю 3500:1.

Радіус кривизни екрана становить 1500R, співвідношення сторін – 21:9. За відсутність розривів в іграх відповідає технологія AMD FreeSync. Заявлено широке колірне охоплення: 95% покриття палітри DCI-P3, 100% sRGB.

Монітор оснащений двома портами DisplayPort 1.4 і двома HDMI 2.0, а також аудіовиходом. На задній частині корпусу є кільце RGB-підсвічування. Для розміщення на столі в комплект входить підставка, яка дозволяє регулювати екран вгору/вниз і вліво/вправо.

У Китаї за монітор просять усього 1399 юанів, $195 (близько 8000 грн). Оскільки моделі китайського виробника швидко перебираються в онлайн-магазини, поява новинки на AliExpress питання часу.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, майже 55% ПК-геймерів усе ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Своєю чергою на 2К пересіли всього 20% геймерів. А найпопулярнішою відеокартою стала мобільна GeForce RTX 4060.

Раніше оглядачі Tom's Hardware називали найкращі монітори для ігрового комп'ютера у 2025 році. Вийшов невеликий список із шести пристроїв під різні запити та бюджет.

