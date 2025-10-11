Столиця Мальти Валлетта завоювала титул найкрасивішої столиці світу за версією журналу Condé Nast Traveller.
Примітно, що це невелике місто посіло перше місце в рейтингу, випередивши таких туристичних гігантів, як Лісабон, Париж і Афіни, зазначає Bild. У голосуванні брали участь понад 182 тис. читачів журналу. Вони оцінювали культуру, кухню і гостинність у містах.
Валлетта набрала 97,33 бала зі 100 можливих, ставши таким чином найкращим туристичним напрямком як у Європі, так і у світі.
"Це визнання відображає глибоку вдячність мандрівників до нашої культурної спадщини та гостинності мальтійців", прокоментував досягнення міністр туризму країни Ян Борг.
Видання зазначило, що мальтійська соліца, розміром менше ніж один квадратний кілометр, є справжнім музеєм, у якому є палаци, старовинні кріпосні стіни, церкви і вузькі вулички.
Валлетта була заснована лицарями Мальтійського ордену в XVI столітті і вже 45 років як входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
