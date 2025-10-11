Президенти, зокрема, обговорили можливості посилення української ППО.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка, зокрема, стосувалася ситуації на Близькому Сході. Про це український лідер повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", – сказав Зеленський.

Президент додав, що розмова із Трампом стосувалася і подій в Україні. Зокрема Зеленський проінформував очільника Білого дому про російські удари по нашій енергетиці.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане Президенте!" – додав Зеленський.

Ситуація на Близькому Сході

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив про підписання першої фази мирного договору між Ізраїлем та ХАМАС. Відповідно до нього, Ізраїль має вивести війська з певних регіонів Сектору Гази, тоді як ХАМАС повинен відпустити ізраїльських заручників.

Згодом президент США повідомив про закінчення війни в Ізраїлі, додавши, що "на черзі Україна". Він додав, що вважав, що цю війну буде закінчити найпростіше.

