Стверджується, що компанія використовувала величезну збірку піратських книг для навчання Apple Intelligence.

Двоє відомих нейробіологів - Сюзана Мартінес-Конде і Стівен Макнік - подали колективний позов на Apple, стверджуючи, що корпорація використовувала піратські копії їхніх книг для навчання Apple Intelligence.

Згідно з позовом, компанія нібито використовувала Books3 - базу даних, що входить до складу The Pile, величезної колекції піратських текстів, зібраних із тіньових бібліотек. Серед них, як стверджують позивачі, опинилися їхні книги Sleights of Mind і Champions of Illusion

Цікаво, що ще 2023 року Apple визнала використання даних, пов'язаних із Books3, але потім "тихо" відмовилася від них після появи претензій щодо авторських прав.

Якщо суд визнає звинувачення обґрунтованими, це може змінити підхід усієї індустрії. Розробникам ШІ доведеться або ліцензувати контент, або платити за використання захищених авторським правом матеріалів.

Раніше ми розповідали, що Apple створює власний AI-пошуковик для Siri, який замінить ChatGPT. Система скануватиме інтернет у пошуках відповідей на запити користувача.

Крім того, нещодавно Sora побила рекорд ChatGPT - новий АІ-додаток завантажили 1 мільйон разів за п'ять днів. Додаток працює як TikTok, але всі відео в ньому повністю згенеровані штучним інтелектом.

