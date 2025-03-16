Прокуратура просить відправити підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

Чоловіку, затриманому за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула вручили повідомлення про підозру. Як повідомив "Суспільному" прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко, підозру вручено вдень 15 березня.

За словами Плешка, підозру вручено за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

Він також додав, що прокуратура просить суд відправити підозрюваного під варту без альтернативи внесення застави.

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Вбивство Дем'яна Ганула - що відомо

Як писав УНІАН, 14 березня у середмісті Одеси був застрелений відомий активіст Дем’ян Ганул. Стрілець з місця злочину втік.

Згодом у Національній поліції повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Ганула. Ним виявився військовослужбовець, який 23 лютого 2025 року був оголошений у розшук через самовільне залишення військової частини. У його квартирі знайдено зброю, за допомогою якої ймовірно було скоєно злочин.

Також у Нацполіції повідомляли, що розглядають три версії мотивів вбивства - замовне вбивство, вчинене у зв’язку з громадською діяльністю, вбивство з особистої неприязні та російський слід.

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