На 40 км автодороги Київ — Чернігів поблизу села Залісся у напрямку Києва сталась ДТП за участю п’яти авто.Читайте такожПатрульні спіймали у Києві п’яного водія маршрутки (фото)
Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Київської області, унаслідок аварії є загиблі та травмовані.
На зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі. Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху.
Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на інформоване джерело, попередньо, на місці події загинули двоє людей.
"Нібито легковий автомобіль на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, через що сталася аварія", – пишуть ЗМІ.
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