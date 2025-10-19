Російський танкер був зафіксований для перевалки палива у відкритому морі біля берегів Малайзії.

Росія знайшла новий маршрут для перевалки скрапленого природного газу, щоб обійти західні санкції. Як пише Bloomberg, танкер Perle, що перевозить зріджений природний газ з російського експортного заводу, який перебуває під санкціями США, було зафіксовано для рідкісної перевалки палива у відкритому морі біля берегів Малайзії.

Згідно з супутниковими знімками, судно Perle наразі стоїть на якорі паралельно іншому судну приблизно за 90 кілометрів на схід від Малайзійського півострова. Положення судна типове для маневру "судно-судно" і передбачає, що судна перебувають у процесі перевалки вантажу.

Видання зазначає, що хоча цей район і є популярним місцем перевалки сирої нафти у відкритому морі, часто між так званими танкерами "тіньового флоту", такі операції технічно складні та нетипові для природного газу.

"Аналіз Bloomberg припускає, що це може бути перший задокументований випадок перевалки російського СПГ у водах Малайзії", - наголошується в статті.

Супутникові знімки і дані відстеження суден вказують на те, що інше судно - CCH Gas. Згідно з базою даних судноплавства Equasis, у травні судно змінило власника на гонконгську компанію CCH-1 Shipping Co. Водночас судно подає сигнали, які вказують на те, що воно перебуває в іншому місці, - поширена практика суден "тіньового флоту", які приховують своє точне місцезнаходження, звана спуфінгом.

За даними аналітичної компанії Kpler, що відстежує дані про судна, танкер Perle ще в лютому завантажив партію ЗПГ із заводу "Портовая" на російському узбережжі Балтійського моря, а потім чекав кілька місяців, до липня, перш ніж вирушити в Азію.

З моменту введення санкцій США в січні, судячи з даних відстеження суден, із заводу "Портовая" не здійснювався експорт СПГ іноземним покупцям. Це означає, що це, ймовірно, перший вантаж, відправлений на схід майже за рік.

Росія активізувала зусилля з експорту СПГ

Завод "Арктик СПГ 2" розпочав постачання палива з чорного списку до Китаю наприкінці серпня, що збіглося з візитом президента Росії Володимира Путіна до Пекіна.

6 вересня стало відомо, що вже другий танкер із російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався в Піднебесній, а станом на кінець вересня Китай отримав 7 кораблів із "забороненим газом".

