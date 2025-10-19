Експерт із безпеки оцінив готовність Німеччини до надзвичайної ситуації на чотири-п'ять за десятибальною шкалою.

Експерт з безпеки Фердинанд Герінгер зазначає, що у Німеччині є значні недоліки в цивільній обороні і радить громадянам бути готовими до "72-годинної ізоляції" в разі війни з Росією.

В інтерв'ю Welt Герінгер оцінив готовність Німеччини до надзвичайної ситуації на чотири-п'ять за десятибальною шкалою.

"Хоча підготовка у військовому плані наразі ведеться, ми недостатньо підготовлені, особливо в цивільному секторі", - вказує він.

Він вказав, що Федеральне відомство цивільної оборони та допомоги під час стихійних лих (BBK) рекомендує, щоб запасів основних харчових продуктів удома, було достатньо на десять днів. Однак, за його словами, це навряд чи можливо, особливо якщо в одному будинку проживає кілька людей.

Експерт вважає, що подбати про необхідні запаси на три доби - це вже достатньо:

"На мій погляд, серйозне ставлення до 72-годинної ізоляції та її забезпечення - це вже значний прогрес. Ті, хто в перші години зможе самостійно і самотужки забезпечувати себе, наприклад, водою, продуктами харчування, електрикою та опалювальними матеріалами, можуть зняти навантаження з органів по боротьбі зі стихійними лихами. Потім вони зможуть зосередитися на основних проблемах, пов'язаних із кризою".

Він також розповів про деякі можливі сценарії надзвичайних ситуацій. Так, один із них передбачає цілеспрямовані кампанії з дезінформації проти критично важливої інфраструктури, особливо фінансової системи. Також можливі кібератаки на муніципальну та критично важливу інфраструктуру - від вимкнення комунальних служб до саботажу електромереж, телекомунікацій або залізничної інфраструктури.

"Ключовим моментом тут є те, що ми не можемо суворо розділяти військові події на східному фланзі від гібридних атак на інфраструктуру та комунікації в Німеччині. Вони змішуватимуться і накладатимуться одна на одну, якщо справи підуть зовсім погано", - підкреслює він.

Європа готується до війни

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що потрібно відновити військовий призов усіх молодих чоловіків у країні, оскільки це буде стримуючим сигналом для Росії. За словами Пісторіуса, він хоче, щоб закон про військову службу почав діяти на початку 2026 року.

Також країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - активно зміцнюють оборону, відновлюють мережі укриттів і готують населення до потенційного конфлікту з Росією.

