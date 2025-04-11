Прокурорам дуже не сподобалося, що фігурант гучної корупційної справи вирішив сховатися від судового вироку на тиловій військовій посаді.

Прокурор направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий. Зараз на ключового підсудного у справі про один з найбільших хабарів в історії України накладено "особисте зобов'язання", тобто з нього взяли чесне слово, що він не буде виїжджати за межі Київської області і носитиме електронний браслет. Тепер прокурору хочуть, аби Насіров таки посідів у СІЗО до оголошення вироку, або принаймні вніс за себе грошову заставу у 75 млн грн.

У САП нагадали, що Насіров та керівник Департаменту ДФС Володимир Новіков обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Сторона обвинувачення вважає, що колишній голова ДФСУ протягом ‎2015–2016 років, діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр". Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

9 квітня 2025 року Насіров не з’явився до суду, його захисник заявив, що підзахисний мобілізувався, і подав клопотання про зупинення провадження.

"Звертаємо увагу, що вказана справа перебуває на фінальному етапі розгляду – судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи, у підсумку він може уникнути відповідальності", - наголосили в САП.

Насіров намагався сховатися від вироку в армії

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня цього року стало відомо, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Це спричинило гучний скандал.

Однак вже 10 квітня військова служба правопорядку визнала наказ про призов Насірова протиправним та скасувала його.

Сьогодні Насіров опублікував великий пост у Фейсбуку, де пояснив своє рішення податися в армію, не чекаючи остаточного вироку суду у своїй корупційній справі. Якщо вірити людині, яка у суспільній дуумці стала одним із символів чиновницького беззаконня, на четввертий рік війни у нього сталася "переоцінка цінностей", яка і штовхнула його на тилову військову посаду.

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