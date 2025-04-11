Скандальний поціновувач картатих ковдр каже, що на четвертому році повномасштабної війни у нього трапилася "переоцінка цінностей".

Екс-очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який став головним обвинуваченим у справі про найбільший в історії України хабар, переконує, що пішов служити до війська за власним бажанням в звичайну війскову частину, бо хоче допомогти Збройним силам України.

Коментуючи у Facebook скасування наказу про його призов на військову службу, Насіров зазначив, що про це рішення дізнався через 3 дні служби з соціальних мереж. Зазначає, що він "простий хлопець з Чернігова, з звичайної родини".

"Я виявив бажання і готовність служити, раніше за певних обставин зробити це не міг.

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Війна, на жаль, продовжується я готовий служити і бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців які служать вже 3 роки. Раджу всім, хто не служив, зробити те саме.

Я пішов служити за власним рішенням і бажанням в звичайну війскову частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві - солдатом на посаду сапера", - написав Насіров. При цьому додає, що формально міг і не йти на військову службу, бо є батьком трьох неповнолітніх дітей, а також має "цілу жменю медичних проблем", переніс онкологію.

Насіров, який обвинувачується в отриманні хабаря у 722 мільйони гривень, переконує, що мобілізувався не з метою уникнення відповідальності по кримінальних справах, а через переоцінку цінностей.

"Реально упродовж останнього часу у моїй свідомості відбулася переоцінка цінностей і я вирішив піти служити поки йде війна й бути корисним в ЗСУ: так би мовити, всі ми віримо в швидкий мир, але поки що війна. Приєднався я до бригади, яка хоч і дислокується в Києві, та виконує завдання на східному фронті. Так одягнув, як кажуть, солдатські погони і зайняв посаду сапера. Встиг прослужити "аж" 3 дні, доки не дізнався зі ЗМІ, що наказ начебто скасовано", - написав він.

Вважає, що тут має місце "дивний прецедент" щодо нього, бо в Україні "є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують". Він вважає, що для ухвалення рішення про скасування його мобілізації "на когось натиснули".

Насіров переконує, що всі звинувачення по справах щодо нього є безпідставними.

"Це політично вмотивовані справи Я не скоював жодних злочинів. Я не осуджений", - наголошує екс-очільник Державної фіскальної служби.

Вважає, що його хочуть зробити винним, бо не люблять, коли збираєш податки. За його словами, українська цивільно-правова система настільки "вже деформована, що час замість прокуратури та судів визнавати винними постами у медіа та соцмережах", а відсутність доказів заміняється начебто громадською думкою, яка стає аргументом для суддів при винесені рішень.

"До речі: саме усвідомлення цих соціальних спотворень і стало однією з тих причин, що додатково спонукала мене одягнути військову форму: якщо заряджений ненавистю, то йти і розряджати її на ворога… а не на своїх у соцмережах", - пише Насіров.

Справа Насірова - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, Роман Насіров, який очолював Державну фіскальну службу у 2015-2017 роках, є головним обвинуваченим у справі про найбільший в історії України хабар у понад 722 млн грн. За ці гроші його відомство мало посприяти у відшкодуванні ПДВ структурам агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Також Насіров фігурує в іншій кримінальній справі - про завдання збитків державі на два мільярди гривень.

У березні 2017 року правоохоронці намагалися повідомити Насірову про підозру, але тоді він, закутаний в картату ковдру, яка стала мемом, був госпіталізований. Йшлося підозру на інфаркт, але пізніше комісія МОЗ не підтвердила діагноз, за яким шпиталізували Насірова.

Слідство було завершене на початку 2023 року і справо передано до суду.

В ЗМі 9 квітня пройшла інформація, що ексголова ДФС добровільно мобілізувався. Його адвокат подав клопотання про зупинення кримінального провадження у зв'язку з мобілізацією свого клієнта.

10 квітня Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила, що командир визнав наказ про призов на військову службу екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова протиправним та скасував його.

Зазначалося, що відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, Військовою службою правопорядку проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа.

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