У ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова

Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів.

Командир визнав наказ про призов на військову службу екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова протиправним та скасував його. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Військової служби правопорядку у Збройних силах України у Facebook.

Зазначається, що відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, Військовою службою правопорядку проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа.

"Попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров Р. М. був призваний на військову службу до лав ЗС України під час мобілізації на особливий період. Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його", - йдеться у повідомленні.

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Так, матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України.

"Водночас потрібно зазначити, що в/ч А0139 підпорядкована Головному командному центру ЗС України. Її підрозділи, разом із іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни", - зауважили у ВСП.

Підкреслюється, що у ЗСУ "формується нульова толерантність до корупції". "Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися", - наголосили у Військовій службі правопорядку.

Мобілізація Насірова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Насіров очолював Державну фіскальну службу з травня 2015 по березень 2017 року. Він став головним обвинуваченим у справі про найбільший в історії України хабар.

За версією слідства, протягом 2015-2016 років Насіров отримав на свою користь та на користь третіх осіб низку хабарів на загальну суму понад 722 млн грн. За ці гроші його відомство мало посприяти у відшкодуванні ПДВ структурам одного з агрохолдингів. Прізвища фігурантів справи офіційно не називались, але, відомо, що йдеться про агрохолдинг "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Також Насіров фігурує в іншій кримінальній справі - про завдання збитків державі на два мільярди гривень.

У березні 2017 року правоохоронці намагалися повідомити Насірову про підозру. Саме перед цим він раптово опинився в лікарні з "підозрою на інфаркт", але пізніше комісія МОЗ не підтвердила діагноз, за яким шпиталізували Насірова.

Слідство було завершене на початку 2023 року, і лише після цього справу врешті передали до суду.

9 квітня 2025 року "Суспільне" з посиланням на Спеціальну антикорупційну прокуратуру повідомило, що Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ.

У відомстві зазначили, що адвокат подав клопотання про зупинку кримінального провадження, оскільки його клієнт вже був мобілізований. Як зазначили в прокуратурі, це сталося на етапі судових дебатів, тобто "майже фінальної стадії" судового розгляду і "за кілька засідань" від оголошення вироку.

Зауважується, що підставою для зарахування Насірова до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року. Отже "хворе серце", яке заважало йому сидіти в СІЗО, не завадило пройти медичну комісію і потрапити до армії.

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