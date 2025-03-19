Наразі він знаходиться у СІЗО і очікує вироку суду.

Забудовника Анатолія Войцеховського, який ошукав інвесторів 42 новобудов Києва та втік за кордон, екстрадували в Україну. Хоча прізвище правоохоронці не називають, але з повідомлення Нацполіції випливає, що мова йде саме про Войцеховського.

Зокрема зазначається, що фігурант добре відомий киянам забудовник, який часто починав зведення житлових комплексів на самовільно зайнятих ділянках і без повного пакету дозвільної документації за цінами на 30-40% нижче ринкових. Значну кількість будівель його фірми так і не добудували, в експлуатацію ввели лише декілька.

Ошукані інвестори і досі не можуть зареєструвати право власності на ці квартири та підключитись за постійною схемою до комунальних мереж. Більшість будинків так і залишились підключеними за тимчасовими схемами, а значить - мешканці мають постійні перебої з електрикою та водопостачанням та сплачують за це по більшим промисловим тарифам. У деяких багатоповерхівках змушені опалювати житло дровами.

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"Слідчі поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві розслідували більше сотні епізодів злочинів, повʼязаних з аферами фігуранта. Вручили йому підозри за створення організованої злочинної групи для самовільного зайняття земельних ділянок, привласнення коштів інвесторів, організацію підроблення офіційних документів та умисне ухилення від сплати податків. Наклали арешт на його майно вартістю в 200 мільйонів гривень, 12 обвинувальних актів скерували до суду", - інформує Нацполіція.

Згідно з повідомленням, за фактами незаконних дій слідчі поліції відкрили десятки кримінальних проваджень і двічі затримували фігуранта в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В обох випадках суд обирав йому запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Ці застави він сплатив і втік за кордон. З того часу минуло 5 років.

Забудовник був оголошений в міжнародний розшук і його відшукали в Іспанії.

"В березні 2025 року його екстрадували в Україну, щоб він нарешті постав перед судом і отримав належне покарання за скоєні злочини. Наразі фігурант перебуває в СІЗО", - зазначає поліція.

При цьому повідомляється, що зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді "тримання під вартою з альтернативою застави 20 мільйонів гривень".

За скоєні злочини фігурнату загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначає Нацполіція.

Що відомо про горезвісного забудовника Войцеховського

За даними КМДА, від афер Войцеховського постраждали більше 10 тис інвесторів. Фігурант мав 63 підконтрольних компанії, які почали будівництво 42 житлових комлексів. У деяких будинків не було прав користування земельними ділянками. В інших - дозволу на будівництво. Значно нижче ціна житло приваблювала інвесторів.

25 жовтня 2016 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі проти київського забудовника Войцеховського. Слідством встановлено, що фігурант у співучасті з іншими особами у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, деякі з них у 2014 році було переоформлено на підставних осіб.

З допомогою цих підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів. Також встановлено непоодинокі фактів повторного продажу квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам. Окремі об’єкти будівництва, що було введено в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно реєструвалися в Державному реєстрі нерухомого майна. Зокрема, встановлені порушення мали місце під час будівництва ЖК "Перлина Троєщини" на вул. М. Закревського, 42А, БЦ "Домініон де люкс" на вул. Ушинського, 40, ЖК "Мега Сіті" на вул. Харківське шосе, 19 і 19-А, ЖК "Сосновий Бір" (квартал вул. Олевської, Клавдієвської, Бахмацької).

Нещодавно видання "Обозреватель" у своєму матеріалі повідомило, що екс-менеджер колишньої будівельної імперії скандального Анатолія Войцеховського став фігурантами гучної рейдерської схеми столичної нерухомості.

Схема завжди одна і та ж: до реєстраторів приходять з інвестиційними договорами від забудовника, яким може бути 15-10 років, і вимагають зареєструвати право власності на нерухомість, яка вже давно має власників. Як ідеться в матеріалах суду, інколи для цього використовують фальшиві документи. Більш того, в окремих випадках через Мін'юст скасовували попередню реєстрацію.

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