Підозрюваного взяли під варту до 1 квітня без права на заставу.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство військовослужбовця ТЦК у Полтавській області. Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що у суді сторона обвинувачення подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання. Прокурор просив не визначати право внесення застави. Аргументував це тим, що визначення застави неможливе через застосування насилля щодо військовослужбовців з боку підозрюваного.

Водночас як пише видання, адвокат підозрюваного повідомив, що його підзахисний активно співпрацював зі слідством. Зокрема, він дав свідчення правоохоронцям, брав участь у слідчому експерименті та повідомив, де зброя, з якої поранив військовослужбовця ТЦК. Також він бажає відшкодувати моральні та матеріальні збитки потерпілим. Тому клопотали про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без права внесення застави.

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"Підозрюваний Вадим Кузуб клопотання свого захисника підтримав. У залі суду повідомив, що умисно не хотів вбити військового. А хотів його налякати та знешкодити. За його словами, швидка допомога їхала 40 хвилин, через це не встигли врятувати пораненого. Суддя Нагорна Наталія ухвалила рішення про тримання під вартою строком 60 днів без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Вбивство військового ТЦК на Полтавщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий чоловік з мисливської рушниці застрелив військовослужбовця обласного ТЦК та втік з одним з мобілізованих.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий відреагував на вбивство військового ТЦК та наголосив, що вбивства військових у тилу - це червона лінія, яку не можна перетинати.

2 лютого двом особам - жителям Лубен та Полтави було повідомили про підозру у справі про вбивство військового ТЦК, який супроводжував мобілізованих. В Офісі генпрокурора зазначили, одному інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 Кримінального кодексу). Іншому – пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу).

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