Здалеку помітний величезний стовп чорного диму, що піднімається на лівому березі.

На лівому березі у Києві стався вибух та здійнялася пожежа. В Мережі пишуть, що вибухнуло щось на ТЕЦ-6.

"Вибух у Києві на Троєщині. За попередніми даними, інцидент стався на території ТЕЦ-6. Дніпровський район частково залишився без світла. Тривога у Києві не оголошувалась. Обставини з'ясовуються", - написав один з Телеграм-пабліків.

Однак міський голова Києва Віталій Кличко заперечує, що інцидент стався на ТЕЦ.

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"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали, до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріаламив в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", - повідомив мер у соцмережах.

Оновлено о 17.18. Вибух на ТЕЦ спростовують і в Київтеплоенерго. Там кажуть, що інцидент із загорянням стався на якомусь іншому підприємстві за територією ТЕЦ-6.

"ТЕЦ-6 працює у штатному режимі. Загрози енергопостачанню Києва немає. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає", - йдеться у повідомленні.

Тим часом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Телеграм визнав, що на лівому березі "на декількох вулицях" зникло електропостачання у житлових будинках.

"Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано", - додав він.

ТЕЦ-6 у Києві: що треба знати

Київська ТЕЦ-6 є найбільшою теплоелектроцентралю столиці і однією з найбільших в Україні. Вона розташована у північній частині Києва на Троєщині (Деснянський район).

ТЕЦ-6 забезпечує теплопостачання близько третини Києва, включно з житловими масивами Троєщина, Оболонь та подекуди центр міста.

У 2022–2023 роках станція була ціллю російських атак, але знайних руйнувань вдалося уникнути.

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