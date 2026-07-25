У Чорному морі росіяни вдарили по цивільному судну з кукурудзою: багато поранених

Наразі тривають пошуки ще двох членів екіпажу.

У суботу, 25 липня, російська окупаційна армія двічі атакувала іноземне цивільне судно дронами поблизу Одеси. Постраждало щонайменше 7 людей.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, РФ продовжує атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі.

"Ворожі БпЛА двічі вдарили по цивільному торгівельному судну під прапором Палау, яке йшло з вантажем кукурудзи. Під час першого удару зафіксували пошкодження верхньої палуби та вантажного трюму. Внаслідок повторного удару сталося загоряння надбудови", - розповів посадовець.

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За попередніми даними, постраждало 7 людей. Команда та лоцман евакуйовані на берег силами ВМС ЗСУ. Доля ще двох людей невідома, додав він.

Зараз триває пошуково-рятувальна операція.

Як уточила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, серед постраждалих – члени екіпажу та український лоцман.

За даними Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, судно було атаковано під час виходу з порту Одещини, на його борту було майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Удари по Одещині

Як писав УНІАН, Одеса та Одеська область, зокрема порти, понад два тижні перебувають під ударами ракет та дронів, яких завдає Росія. Також окупанти прицільно атакують цивільні комерційні судна, які пересуваються морським коридором. Наприклад, 19 липня трьома ракетами типу Х-59/Х-69 було завдано ударів по суховантажу GOLDEN LEO, який рухався Чорним морем на вихід із зони бойових дій після завантаження. Загинули 9 моряків – громадяни Сирії та Індії, з яких наймолодшому було 19 років. Разом з ними загинув 66-річний лоцман державного підприємства "Адміністрація морських портів України".

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що через масовані удари по портах на Одещині та по іноземних цивільних комерційних суднах фактично зупинився український експорт Чорним морем. За його словами, з 2023 року, коли було відкрито "морський коридор", окупанти увесь час намагалися його зірвати. Проте таких масованих атак, як відбуваються останнім часом, раніше не було й такий терор "створює певні проблеми та зменшує обсяги експорту-імпорту" через порти Одещини.

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