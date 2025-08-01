У суді розглядають 4 обвинувальні акти стосовно цього посадовця.

Експосадовцю Міністерства оборони повідомили про підозру через розтрату 1 мільярда гривень на закупівлях продуктів для армії. Про це повідомили в СБУ. Як повідомили джерела УНІАН, підозру оголошено колишньому керівнику департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому.

У повідомленні СБУ йдеться, що посадовець отримав підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). Як зазначається, спільно з Військовою контррозвідкою та за сприяння міністра оборони СБУ викрила розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.

"До незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони. Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі оптових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%", - повідомляє СБУ частину матеріалів справи.

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За даними слідства, посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Наразі вирішується питання про обрання експосадовцю запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Водночас в Офісі Генерального прокурора інформують, що мова йде про екскерівника Департаменту державних закупівель Міноборони.

Там деталізували, що вказаний посадовець Міністерства оборони в 2022 році уклав з одним із товариств 7 однотипних договорів на закупівлю послуг з організації харчування на загальну суму понад 2,6 млрд грн.

Указане підприємство за 11 днів (з 25.02.2022 до 07.03.2022) надало послуг з харчування лише на 45 млн грн, після чого підозрюваний посадовець МОУ без встановленої процедури погодження, без припинення попередніх контрактів уклав із цим Товариством новий договір та 16 додаткових угод на закупівлю послуг з харчування на загальну суму понад 3,9 млрд грн.

При цьому, вартість надання послуг у цьому договорі зросла на понад 1 млрд грн, де значно було завищено вартість найбільш вживаних продуктів харчування.

В ОГПУ зауважують, що наразі в суді на розгляді перебувають 4 обвинувальні акти стосовно цього посадовця Міноборони, обвинуваченого в розтраті державних коштів під час укладення договорів на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту для потреб ЗСУ за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 114-1 КК України. Судовий розгляд триває.

Закупівлі для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, на початку 2023 року ЗМІ підняли тему з закупівлею їжі для ЗСУ. Це вилилось у розслідування ДБР щодо закупівлі продовольства для армії. 24 січня того року заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі цього скандалу. Також після скандалу було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького.

Офіс генерального прокурора 1 лютого 2023 року інформував, що топ-чиновники Міноборони отримали підозри через закупівлі для ЗСУ, а саме: екс-заступник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький, екс-заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимир Терещенко.

Зокрема, Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

У вересні минулого року ДБР повідомило, що одному з колишніх керівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (2022-2023 рр.) оголошено підозру у недбалому ставлені до служби. Встановлено, що після початку російської агресії колишній високопосадовець Міністерства оборони України закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість. Таким чином сума збитків склала майже 1,2 млрд грн. Тоді ЗМІ писали, що мова йде про Богдана Хмельницького.

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