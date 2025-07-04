НАБУ провело обшуки в екс-міністра оборони Резнікова, - ЗМІ

Детективи вилучили "неврахований" телефон і низку значущих документів.

У четвер, 3 липня, у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова Національне антикорупційне бюро провело обшуки. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що імовірно, обшуки відбулися в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, хоча у квітні в НАБУ заявляли, що екс-міністр оборони на той момент не був підозрюваним у провадженні.

За даними видання, судячи з результату, Резнікова заздалегідь про обшук не попереджали. Детективи вилучили "неврахований" телефон і низку значущих документів.

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У НАБУ і САП цю інформацію не коментують.

Справа Резнікова

Як повідомляв УНІАН, Резніков став українським міністром оборони 4 листопада 2021 року. 4 вересня 2023 року він подав на розгляд Верховної Ради заяву про відставку з посади очільника українського Міноборони. 5 числа Рада відправила Резнікова у відставку.

Перед відставкою пройшла низка скандалів, які розгорілися через закупівлі для Збройних сил України.

Зокрема, у січні 2023 року Резніков виступив перед членами Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики щодо скандалу навколо харчування для українських воїнів. "Міністр визнав, що в переліку харчів з 400 позицій є помилки. Не одна. Це не лише про яйця в кілограмах і тонах, але і багато інших позицій. Саме тому пішов замміністра Шаповалов. Чому з’явилися "помилки" - мають з’ясувати ближчим часом", - повідомила тоді членкиня комітету, народна депутатка Вікторія Сюмар.

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