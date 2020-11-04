В Україні триває активна діджиталізація в сфері послуг і документообігу, яка дозволяє перевести безліч послуг і документів в зручну електронну форму. Автомобілістів нововведення також не оминули. У цифровій формі тепер доступні водійські права, техпаспорт, а також страховий поліс ОСЦПВ або «автоцивілка» - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Можливість використовувати електронний поліс ОСЦПВ передбачена законом, і зараз такий вид полісів завойовує все більшу популярність через свою зручність. Так, за даними Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ), зараз кожен третій поліс полягає в електронному вигляді, і вже в цьому році кількість таких договорів перевищила 2 мільйони.

Переваги електронної форми ОСЦПВ

Головною перевагою електронного поліса «автоцивілки» є зручність - кожен водій може, не виходячи з дому, розрахувати вартість поліса на сайті Ukasko.ua, ознайомитися з усіма варіантами і купити ОСЦПВ онлайн. Особливо це актуально зараз. Якщо в звичайній ситуації похід в страхову компанію займає тільки час, то в умовах карантину оформлення ОСЦПВ онлайн без поїздки в офіс страхової - це ще і питання безпеки шляхом обмеження зайвих контактів.

Автомобілістам, які мають електронний поліс, можна не турбуватися про те, що вони залишать необхідний документ вдома - електронний поліс автоматично потрапляє і зберігається в базах даних МТСБУ, і співробітники поліції за необхідності можуть отримати дані звідти за номером договору або за номерним знаком транспортного засобу. Крім того, електронний поліс ОСЦПВ завжди можна пред'явити на екрані смартфона або іншого гаджета, адже відразу після покупки документ відправляється на електронну пошту клієнта, а так же зберігається в особистому кабінеті користувача на Юкаско.

Оплата поліса ОСЦПВ онлайн відбувається миттєво, і оплатити його можна будь-яким зручним для вас способом. Це великий плюс - якщо ви забули про закінчення терміну дії попередньої страховки або в цей час перебуваєте на відпочинку без можливості відвідати страхову компанію, можна оформити новий поліс за лічені хвилини.

Якщо ви звикли мати на руках паперовий бланк ОСЦПВ, то можна просто роздрукувати документ, причому зробити це стільки разів, скільки буде потрібно, без страху втратити поліс, адже він завжди доступний онлайн.

Також приємним бонусом є вартість електронної «автоцивілки» - вона нижче, ніж ціна звичайної страховки, і таким чином водії можуть заощадити.

Як оформити електронний поліс

Алгоритм оформлення електронного поліса ОСЦПВ дуже простий:

- ввести в форму на Ukasko.ua дані про транспортний засіб;

- переглянути всі пропозиції та вибрати найбільш прийнятну для вас;

- вказати необхідні дані та оплатити страховку за допомогою банківської карти або будь-яким зручним для Вас способом (ApplePay, GooglePay, термінал, QR-код);

- отримати документ у форматі PDF на свій e-mail.

Беззаперечною перевагою також є можливість порівняти пропозиції провідних страхових компаній відразу в момент оформлення поліса і вибрати оптимальний варіант, замість того, щоб дізнаватися умови кожної компанії окремо, що займає чимало часу. До того ж так можна дізнатися про всі актуальні знижки, що надаються компаніями.

Електронні поліси ОСЦПВ - це зручність, простота оформлення та економія коштів і часу для водіїв. З подальшим розвитком цифрових сервісів паперові бланки дуже скоро вийдуть з ринку, і звикати до переваг цифрової форми страховки варто вже зараз.

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Автор: УНІАН