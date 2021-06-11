Загалом станом на сьогодні Фондом профінансовано державні допомоги для родин 134 медичних працівників.

Для родин 16 медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування (ФСС) виплатив одноразові страхові виплати за рахунок коштів держбюджету на загальну суму 26,48 млн грн.

Страхову виплату у розмірі 1 млн 702 тис. 500 грн виплачено сім'ї лікаря загальної практики – сімейної медицини, сімейного лікаря і головного лікаря із Закарпатської області, лікаря загальної практики – сімейного лікаря із Запорізької області, медичної сестри з Івано-Франківської області, лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Київської області, лікаря загальної практики – сімейного лікаря зі Львівської області, лікаря з медицини невідкладних станів з Одеської області, рентгенлаборанта з Сумської області, а також лікаря-стажиста з терапії з Черкаської області.

Страхову виплату у розмірі 1 млн 576 тис. 500 грн профінансовано для сімей лікаря-терапевта з Донецької області, старшої медичної сестри з Івано-Франківської області, фельдшера з медицини невідкладних станів з Рівненської області, медичної сестри і медичної сестри терапевтичного відділення з Харківської області, а також лікаря-педіатра дільничного з Чернігівської області.

Читайте такожДопомоги на поховання застрахованих осіб призначено для 5526 сімей - ФССЯк повідомляє ФСС, загалом станом на сьогодні Фондом профінансовано державні допомоги відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 134 медичних працівників.

У ФСС нагадали, що розмір зазначеної одноразової допомоги становить 750 розмірів прожиткового мінімуму, який діє станом на 1 січня календарного року, у якому стався страховий випадок. "З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово збільшився з 2197 грн до 2270 грн", - зазначили у Фонді.

"Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФСС в оперативному режимі. Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи", - підсумували у Фонді.

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Автор: Ірина Погоріла