Тільки п'ять ринків регіону мають позитивну динаміку.

Валові премії ринку Центральної та Східної Європи в 1 півріччі 2020 року склали 19.11 млрд. євро, що на 3.8% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Forinsurer.

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Як пише видання, тільки п'ять ринків регіону мають позитивну динаміку: Латвія (+3.31%), Сербія (+4.28%), Словенія (+4.21%), Румунія і Литва - ринки, яким вдалося зберегти рівень першого півріччя 2019 року, чим фактично збільшити обсяги бізнесу.

Автострахування

У сезон помітного зниження виплат з автострахування через обмеження на автомобільні пересування кількість страхових виплат скоротилася на регіональному рівні на 8.5% до 10 млрд. євро. Єдині помітні винятки були зафіксовані в деяких країнах Адріатики, переважно через істотне зростання витрат по виплатах у страхуванні майна.

В цілому, більшість ринків ЦСЄ показали кращі результати, ніж очікувалося в першому півріччі 2020 року, а деякі з них демонстрували навіть позитивні темпи зростання валових премій.

Страхування життя

Страхування життя постраждало більше за інші напрямки бізнесу, але це не тільки наслідок кризи. Загальний обсяг валових премій зі страхування життя склав 5.82 млрд. євро, що на 8.57% менше, ніж рік тому. Валові премії по продуктам Unit-Linked знизилися на регіональному рівні на 11.22% рік до року, до 1.77 млрд.євро.

Ризикове страхування

Ризикове страхування залишалося досить стабільним, або демонструвало помірну негативну динаміку, попри труднощі, що виникли в результаті кризи в сегменті автострахування, який в портфелі більшості ринків займає домінуюче становище. Таким чином, валові премії склали 13.29 млрд. євро, що на 1.54% менше рік до року.

Обидва класи автострахування зафіксували негативну зміну обсягу валових премій, на регіональному рівні премії з автокаско знизилися на 2.5%, а обсяг премій по ОСАЦВ знизився на 3.69%.

Страхування майна

Страхування майна показало переважно позитивні темпи зростання. У районі Адріатики після землетрусу в Загребі в другому кварталі збільшилися обсяги майнового страхування. В цілому валові премії зі страхування майна досягли 2.7 млрд.євро, збільшившись на 1.1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Вже підраховані збитки

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Автор: УНІАН