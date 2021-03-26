Загалом ФСС профінансував одноразову допомогу для родин 71 медпрацівника.

Фонд соціального страхування (ФСС) здійснив фінансування одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на загальну суму 3 млн 332 тис. грн членам сімей 15 працівників закладів охорони здоров’я, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.

Читайте такожВ Україні в 2020 році зменшилась кількість профзахворюваньПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, допомогу у розмірі 227 тис. грн виплачено для сімей медичної сестри з Київської області, молодшої медичної сестри і завідувача поліклінічним відділенням зі Львівської області, молодшої медичної сестри з Черкаської області та медичної сестри з Києва.

Допомогу у розмірі 219 тис. 700 грн виплачено для сімей лікаря-терапевта дільничного з Київської області, завідувача відділення з Луганської області, лікаря-хірурга і завідувача відділення зі Львівської області, медичної сестри з Миколаївської області, лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Одеської області, лікаря загальної практики – сімейного лікаря з Полтавської області, молодшої медичної сестри з Харківської області, лікаря виїзної бригади з Чернівецької області та завідувача неврологічного відділення з Чернігівської області.

Загалом ФСС профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 71 працівника.

У Фонді нагадали. що розмір зазначеної одноразової допомоги становить 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на момент настання страхового випадку. З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб планово збільшився з 2 197 грн до 2 270 грн, відповідно зросли пов’язані із ним страхові виплати.

"Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФССУ в оперативному режимі", - підсумували у ФСС.

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Автор: Ірина Погоріла