Загалом станом на сьогодні ФСС виплатив допомоги для родин 63 медичних працівників.

Для родин двох медичних працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом під час виконання професійних обов'язків, Фонд соціального страхування (ФСС) профінансував одноразові страхові виплати на загальну суму 3,15 млн грн.

Читайте такожНа Дніпропетровщині родичам загиблої від коронавірусу медсестри виплатили понад 1,5 мільйона гривеньПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, повідомляється, що страхову виплату у розмірі 1 млн 576 тис. 500 грн виплачено сім'ї медичної сестри з Київської області та лікаря-хірурга зі Львівської області.

"Допомоги перераховані Фондом сьогодні, 10 березня. Кошти надійдуть на рахунки родин упродовж декількох банківських днів", - уточнюється в повідомленні.

"Загалом станом на сьогодні ФСС профінансовано державні допомоги відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» для родин 63 медичних працівників", - йдеться в повідомленні.

Після завершення розслідування випадку інфікування медичного працівника COVID-19, за наявності необхідних документів виплати допомог здійснюються ФСС в оперативному режимі. "Працівники Фонду знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати, консультують та допомагають зібрати необхідні документи", - підсумували у Фонді..

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Автор: Ірина Погоріла