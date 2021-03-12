Загальна кількість осіб, які звернулись за компенсацією втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, склала за цей період 276 тис. працівників.

У лютому цього року Фонд соціального страхування (ФСС) прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 1,27 млрд грн проти 0,92 млрд грн у лютому 2020 року. Зростання видатків склало 38,3%.

Читайте такожОплата лікарняних за період відсторонення від роботи не здійснюється - Фонд соцстрахуванняПро це йдеться у повідомленні на сайті ФСС. Зокрема, загальна кількість осіб, які звернулись за компенсацією втраченого за час тимчасової непрацездатності заробітку, склала за цей період 276 тис. працівників проти 266,5 тис. у лютому 2020 року. Це на 9,5 тис. осіб, або 3,6% більше.

"Динаміка зростання сум і кількості листків непрацездатності спостерігається Фондом з осені минулого року та пов’язана із розповсюдженням коронавірусної хвороби. Крім того, на розмір видатків за лікарняними листками впливає зростання розміру середньої заробітної плати по країні", - зазначається в повідомленні.

У ФСС нагадали, що виплата допомоги по тимчасовій втраті працездатності прямо залежить від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем.

Також у Фонді зазначили, що розмір виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Розмір допомоги складає:

1) 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3 років, або в разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу;

2) 60% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 3 до 5 років;

3) 70% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж від 5 до 8 років;

4) 100% середньої заробітної плати (доходу) – страховий стаж понад 8 років, або при наявності пільг відповідно до законодавства, а також медичним працівникам у разі самоізоляції від COVID-19 під медичним наглядом незалежно від тривалості стажу.

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Автор: Ірина Погоріла