Світові ціни на комерційне страхування зросли на 20% в третьому кварталі 2020 року, зростання цін триває 12-й квартал поспіль.
Про це повідомляє Forinsurer.
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Згідно з глобальним індексом страхового ринку Marsh, зростання цін у третьому кварталі є найбільшим у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з моменту створення індексу у 2012 році та слідує за зростанням на 19% у другому кварталі та на 14% у першому кварталі.
Середнє зростання цін
Було виявлено, що середнє зростання цін на 20% в основному було обумовлене тарифами на страхування майна, а також фінансовими та професійними послугами.
Дослідження показало, що ціни на страхування майна у світі зросли на 21%, в той час, як ціни на світові фінансові та професійні послуги зросли в середньому на 40%. Тим часом вартість страхування від нещасних випадків зросла в середньому на 6%.
Географія
Що стосується географії, то ціни зросли у всіх регіонах восьмий квартал поспіль. У всіх регіонах, крім Латинської Америки (9%), повідомляється про дворазове зростання цін на цифрове страхування. Лідирує Великобританія (34%), за нею слідують Тихоокеанський регіон (33%) і США (18%), і у всіх регіонах зміни цін були рівні або перевищували зростання, зареєстрований у другому кварталі.
D&o-страхування
D&O-страхування - це сфера, в якій як і раніше спостерігається значне зростання: ціни на D&O у Великобританії та Австралії виросли більш ніж на 100%, в той час, як в США зростання склало майже на 60%, понад 90% клієнтів американських публічних компаній D&O отримали підвищення тарифу.
Складні умови як і раніше існують у багатьох регіонах глобального страхового ринку. Вплив невизначеності, пов'язаної з COVID-19, і досвід втрат у багатьох сферах сприяли цій тенденції.
Для багатьох клієнтів ці умови виникають в той час, коли вони найменше можуть їм протистояти, і спонукають багато компаній переосмислити свої моделі покупки страхових послуг, включаючи збільшення власного утримання, скорочення лімітів і зміна умов поліса.
Вже підраховані збитки через коронавірус
- У Великобританії страхові компанії через епідемію коронавірусу виплатять мандрівникам щонайменше 275 млн. фунтів стерлінгів (близько 340 млн доларів).
- У березні 2020 року в Лондоні припинили продаж туристичних страховок новим клієнтам.
- 15 вересня 2020 року Lloyd's of London підтвердив свій прогноз щодо оцінки збитків страхової галузі від пандемії COVID - 19 в $107 млрд.
- 24 Вересня 2020 року Високий суд Лондона прояснив ситуацію з покриттям страховиками ризиків пандемії.
- Станом на 5 жовтня 2020 року коронавірус був визнаний головним страховим ризиком 2020 року.
- Станом на 28 жовтня 2020 року збитки найбільших світових перестрахувальних компаній, пов'язані з COVID-19, досягли $23, 7 млрд.
- Станом на 3 листопада 2020 року збитки страховиків від коронавірусу перевищили $100 мільярдів.
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