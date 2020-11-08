Зростання цін у третьому кварталі є найбільшим порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Світові ціни на комерційне страхування зросли на 20% в третьому кварталі 2020 року, зростання цін триває 12-й квартал поспіль.

Про це повідомляє Forinsurer.

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Згідно з глобальним індексом страхового ринку Marsh, зростання цін у третьому кварталі є найбільшим у порівнянні з аналогічним періодом минулого року з моменту створення індексу у 2012 році та слідує за зростанням на 19% у другому кварталі та на 14% у першому кварталі.

Середнє зростання цін

Було виявлено, що середнє зростання цін на 20% в основному було обумовлене тарифами на страхування майна, а також фінансовими та професійними послугами.

Дослідження показало, що ціни на страхування майна у світі зросли на 21%, в той час, як ціни на світові фінансові та професійні послуги зросли в середньому на 40%. Тим часом вартість страхування від нещасних випадків зросла в середньому на 6%.

Географія

Що стосується географії, то ціни зросли у всіх регіонах восьмий квартал поспіль. У всіх регіонах, крім Латинської Америки (9%), повідомляється про дворазове зростання цін на цифрове страхування. Лідирує Великобританія (34%), за нею слідують Тихоокеанський регіон (33%) і США (18%), і у всіх регіонах зміни цін були рівні або перевищували зростання, зареєстрований у другому кварталі.

D&o-страхування

D&O-страхування - це сфера, в якій як і раніше спостерігається значне зростання: ціни на D&O у Великобританії та Австралії виросли більш ніж на 100%, в той час, як в США зростання склало майже на 60%, понад 90% клієнтів американських публічних компаній D&O отримали підвищення тарифу.

Складні умови як і раніше існують у багатьох регіонах глобального страхового ринку. Вплив невизначеності, пов'язаної з COVID-19, і досвід втрат у багатьох сферах сприяли цій тенденції.

Для багатьох клієнтів ці умови виникають в той час, коли вони найменше можуть їм протистояти, і спонукають багато компаній переосмислити свої моделі покупки страхових послуг, включаючи збільшення власного утримання, скорочення лімітів і зміна умов поліса.

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Автор: УНІАН