Лише пологи та 10 днів у реанімації коштували б подружжю 35 тисяч євро.

Жителька Херсона Альона Шевченко народила дитину, будучи на сьомому місяці вагітності, під час екскурсійного туру Європою.

Та це не стало єдиним шоком для родини. Клініка німецького міста Амберг виставила їй шалені суми, йдеться в сюжеті ТСН.

Подружжя купило екскурсійний тур за 700 євро, а "влетіти" могли на 90 тисяч - медичний гелікоптер, пологи та 10 днів реанімації. На щастя, пологи приймала лікарка з України. Акушерка зрозуміла, що молоду родину треба рятувати ще й від боргу, що зростає з кожним днем. Тож було організовано збір коштів.

А ще назустріч пішла влада Амберга. Рахунки оплатять з бюджету міста. Але це - виняток, кажуть фахівці з туристичного бізнесу.

Читайте такожУкраїнцям виплатили майже 5 мільярдів гривень за е-лікарнянимиЕксперти зі страхування вказали на помилки подружжя: вони врахували, що їхня туристична страховка покриває ризики для вагітних лише до 28-го тижня. Саме, ризики, а не самі пологи.

"Тож, аби не сталося несподіванок у подорожі, українцям слід уважно вивчати документи, а особливо - звертати увагу на страховку", - наголошують журналісти.

Раніше багатодітна мешканка Львова народила шістнадцяту дитину. Вдома на неї чекають вісім синів та сім доньок.

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