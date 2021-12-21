Багатодітна мешканка Львова народила шістнадцяту дитину.

Про це повідомляють на сторінці пологового відділення комунальної 3-ої МКЛ Львова у Facebook.

У цьому відділенні лікарі прийняли в неї вже дванадцять пологів.

"Ця жінка могла б увійти до книги Гіннеса. Її рекорд - це її діти. 16-ті пологи. Останні 12 відбулися в нашому пологовому відділенні", - йдеться у повідомленні.

16 грудня жінка народила шістнадцять дитину - хлопчика. Вдома на неї чекають вісім синів та сім доньок.

Читайте такожПерша операція: львівські лікарі врятували дитину з діркою в серці"Будьте здорові. Чекаємо через 2 роки", - відзначили у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у листопаді у Закарпатській області 11-річна дівчинка народила дитину.

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