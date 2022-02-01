Фондом соцстрахування України зареєстровано майже 3 тисячі випадків професійного захворювання.

У 2021 році кількість встановлених профзахворювань збільшилась на 31,6%, або 701 випадок у порівнянні з 2020 роком.

Про це повідомили у Фонді соціального страхування України.

Торік в Україні зареєстровано 2 921 випадок набуття працівниками професійного захворювання.

Найбільша кількість професійних захворювань зареєстрована у Дніпропетровській області (1 119 випадків), Львівській області (687) і Донецькій області (618). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 83% від загальної кількості потерпілих по Україні.

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Найбільший зростання кількості профзахворювань - у Львівській області (на 328 випадків). Значне зниження - в Запорізькій області (зі 112 до 91), Харківській області (з 29 до 18) та Житомирській області (з 12 до 3).

"Основною причиною набуття статусу потерпілого на виробництві через професійне захворювання торік залишились хвороби органів дихання, захворювання опорно-рухового апарату та хвороби слуху", - зазначили у ФССУ.

У разі набуття професійного захворювання працівники отримують страхові виплати.

"У разі діагностування професійного захворювання та відповідного висновку МСЕК Фонд фінансує застрахованим особам щомісячні страхові виплати в разі часткової чи повної втрати працездатності; допомогу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; одноразову допомогу в разі стійкої втрати працездатності або смерті потерпілого", - нагадали у Фонді.

Крім цього, потерпілі на виробництві мають право на лікування, забезпечення лікарськими засобами, проходження реабілітації тощо коштом Фонду.

Зауважимо, що профзахворюванням вважаються такі, що спричинені довготривалим впливом негативних виробничих факторів. Випадки захворювання працівників закладів охорони здоров’я на COVID-19 не входять до таких, вони вважаються нещасними випадками на виробництві.

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