Найбільше професійних захворювань фіксується серед працівників галузі добувної промисловості та розробки кар’єрів.

Упродовж січня-червня 2021 року в Україні зареєстрували 1 470 професійних захворювань, на які складено акти за формою П-4. Це на 75,2% більше, ніж за той же період 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Серед причин суттєвого зростання кількості встановлених профзахворювань виокремили:

випадки неякісного проведення медичних оглядів,

ухилення від оглядів працівника,

незабезпечення проходження медогляду роботодавцем.

"Це призводить до невчасного виявлення підозр на профзахворювання і не дозволяє вжити заходи для недопущення його подальшого розвитку" – говориться у повідомленні.

Читайте такожВ Україні за перше півріччя кількість нещасних випадків на виробництві збільшилась на 284%Також зазначається, що основними причинами набуття професійних захворювань залишаються недосконалість технологічного процесу (28,3% від встановлених профзахворювань), невикористання засобів індивідуального захисту (16%) та неефективність роботи захисних засобів і механізмів (10%).

Найбільше професійних захворювань фіксується серед працівників галузі добувної промисловості та розробки кар’єрів – 89,3% серед усіх випадків. А основна частина діагнозів профзахворювань пов’язана із хворобами органів дихання – на них припадає 42,4%.

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Автор: Катерина Шварц