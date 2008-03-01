Металіст - Ворскла. Розгром

Харків. 1 березня. УНІАН. З рахунком 3:0 харківський Металіст обіграв полтавську Ворсклу у першому турі 2-го кола Чемпіонату України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, гра, яка щойно зваершилася, проходила з незмінною перевагою харків`ян. Полтавчани не змогли завдати жодного удару у площину воріт Металіста.

Голи забили Марко Дєвіч (24, 44, обидва з пенальті) та Руслан Фомін (76).

Гра проходила при великій підтримці харківських уболівальників. І коментатори, і граці після матчу відмітили надзвичайну активність на трибунах.