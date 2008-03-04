Попович не сумнівається у законності дій прокуратури на земельному аукціоні

Харків. 4 березня. УНІАН. Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ 3 березня на позачерговій сесії Харківської міськради заявив про законність своїх дій в день проведення земельного аукціону 29 лютого.

За його словами, підставою для прокурорської перевірки підготовки до аукціону стали численні звернення, в т.ч. і правоохоронних органів. Є.ПОПОВИЧ повідомив, що 27 лютого він звернув увагу секретаря міськради на проблеми при підготовці аукціону і попросив його прибути до прокуратури 28 лютого для дачі пояснень.

За словами Є.ПОПОВИЧА, він також запросив для дачі пояснень директора оператора аукціону, харківської філії ДП «Укрспецзем», депутата міськради від Партії регіонів Володимира ТУПІЦИНА, який відмовився прибути у прокуратуру. Є.ПОПОВИЧ відзначив, що нині триває аналіз події, і ситуації довкола земельного аукціону буде дана належна правова оцінка, передаєSQ.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого прокурор Харкова заявив, що харківський «Укрспецзем» при проведенні земельного аукціону порушив кілька законів України. Зокрема, за словами Є.ПОПОВИЧА, «Укрспецзем» не є юридичною особою, а отже, не мав права проводити торги.