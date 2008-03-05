Керівництво метро потребує зміцнення

Харків. 4 березня. УНІАН. Начальник Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку облдержадміністрації Владилен ВАВІЛОВ повідомив про завершення перевірки господарської діяльності Харківського метрополітену комісією Міністерства транспорту і зв`язку України.

Про це інформує сайт облдержадміністрації.

За словами В.ВАВІЛОВА, акт з результатами перевірки зараз знаходиться в Міністерстві і в найближчими днями з ним має ознайомитися міністр.

«За попередньою інформацією, можна однозначно сказати, що комісія встановила факти невиконання керівником метрополітену фінансового плану підприємства на суму в кілька мільйонів гривень. Крім того, є серйозні проблеми по оренді кіосків на багатьох станціях підземки, причому, є розбіжності по десятках торгових точок, - сказав В.ВАВІЛОВ. - Є питання по оплаті праці. Комісія також виявила ряд порушень у санаторії-профілакторії метрополітену «Дубовий гай». Зокрема, продаж корпусу номер 3, якщо не помиляюся, за досить символічну суму, яка явно не відповідає вартості цього об`єкту».

Відповідаючи на питання про конфлікт керівника метрополітену Сергія МУСЄЄВА з машиністами, В.ВАВІЛОВ сказав: «Комісія міністерства в основному розбиралася з господарською діяльністю підприємства і напряму не займалася проблемами всередині колективу. Міністр знає про конфлікт і, наскільки мені відомо, однозначно не згоден з позицією керівника метрополітену. Він кілька разів дзвонив і запитував про стан здоров`я голодуючих машиністів».

На думку В.ВАВІЛОВА, міністр або колегія Міністерства транспорту і зв`язку мають право зробити організаційні висновки залежно від масштабів і наслідків порушень, допущених керівництвом Харківського метрополітену. «Якщо порушення серйозні, спричинили істотні збитки, привели до погіршення роботи і якості перевезення пасажирів, то висновки будуть однозначними. Я упевнений, що має відбутися зміцнення керівного складу метрополітену», - зазначив начальник Головного управління.