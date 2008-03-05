Фельдман вірить у Броншпака

Київ. 5 березня. УНІАН. Народний депутат з фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр ФЕЛЬДМАН сподівається, що найближчим часом Геннадій БРОНШПАК все ж таки очолить Харківський метрополітен.

Про це О.ФЕЛЬДМАН повідомив на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що «самі машиністи, працівники метрополітену сказали, що після нашого втручання з ними вперше перестали розмовляти матом, перестали звільняти». «Я думаю, що вже в найближчі тижні пройде Апеляційний суд і Геннадій БРОНШПАК стане керівником метрополітену», – сказав депутат.

Він підкреслив, що завдання одне – не дати передати метро до інших рук, щоб не допустити тих порушень, які були допущені метрополітеном. Серед них О.ФЕЛЬДМАН назвав незаконне відчуження землі, незаконну торгівлю в метрополітені та багато іншого. «Судорожні дії з передачі метро в комунальну власність свідчать про те, що хтось намагається щось приховати», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого наказом міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО СергіЯ МУСЄЄВА усунуто від виконання обов`язків начальника ДП «Харківський метрополітен». Виконуючим обов`язки керівника метрополітену наказом міністра призначений Г.БРОНШПАК. Проте Київський райсуд Харкова заборонив перешкоджати виконанню С.МУСЄЄВИМ обов`язків на підставі того, що в день виходу наказу міністра він знаходився на лікарняному.