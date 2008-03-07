Київські багатії заінтригували жінок

Харків. 7 березня. УНІАН. До податкових інспекцій міста Києва подано майже 6 тисяч декларацій про доходи, одержані громадянами в 2007 році. При цьому 62 громадянина задекларували доходи у сумі понад 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної податкової адміністрації в м. Києві.

Згідно з одержаною інформацією, станом на 5 березня 2008 року, загальна сума задекларованого киянами доходу становила 1 млрд. 337 млн. грн. Для отримання сум податкового кредиту з бюджету подано 3,5 тис. декларацій. 62 людини задекларували доходи понад 1 млн. грн.

Останній день подачі декларацій про доходи, одержані в 2007 році, - 31 березня 2008 року, нагадує ДПА у м. Києві.