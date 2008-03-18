Кернес сподівається на Закон

Харків. 18 березня. УНІАН. Сьогодні вранці кілька співробітників СБУ України в Харківській області під керівництвом начальника слідчого відділення управління СБУ Євгена Файницького та у присутності 2 понятих прийшли у виконавчий комітет Харківської міської ради з тим, щоб вручити міському голові або секретарю міської ради ухвалу про виїмку документів. Підставою для таких дій, за інформацією співробітників СБУ, є кримінальна справа за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яка була порушена вчора, 17 березня, повідомляє сайт Харківської міськради.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій співробітниками СБУ України в Харківській області, йдеться у повідомленні, ситуацію, що склалася, прокоментував секретар міської ради Геннадій Кернес:

«Сегодняшние действия работников службы безопасности противоречили уголовно-процессуальному кодексу Украины, поэтому мы написали свои замечания на те действия, которые были сегодня совершены. Мне было предъявлено ряд повесток, выписанных сразу на месте. Я попросил работников СБУ, учитывая, что я нахожусь на своем рабочем месте секретаря Харьковского городского совета, чтобы данные повестки были сданы в канцелярию.

В рамках действующего законодательства сегодня был составлен протокол, данные действия работников СБУ будут обжалованы, сегодня мы определим в каких инстанциях.

Проанализировав нашу вчерашнюю пресс-конференцию, работники СБУ понимают, что мы владеем достаточно большим объемом информации об их последующих действиях.

Нам необходимо сейчас проанализировать ход событий и соответственно предпринимать действия, направленные на защиту законных прав и интересов территориальной громады, так как мы являемся представительным органом территориальной громады и работаем круглосуточно для обеспечения жизнедеятельности города Харькова.

Я надеюсь, что все-таки восторжествует закон, и мы сможем защитить свою позицию в таких инстанциях, как суд и прокуратура. Мы поставили в известность о происходящем депутатов Верховной Рады, в том числе руководство Партии Регионов, и мы ждем реакцию с их стороны».