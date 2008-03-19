БЮТ і «НУ» проігнорували сесію облради

Харків. 19 березня. УНІАН. Фракції БЮТ і «Нашої України» не беруть участі в роботі позачергової XXV сесії Харківської облради.

Як передає кореспондент УНІАН, до початку сесії фракція БЮТ) заявила про свою незгоду з питаннями, які внесені до порядку денного.

На думку бютівців, це далеко не першочергові питання, які має розглядати обларада сьогодн, і вони носять виключно політичний характер. Фракція заявила про «численні спроби порушення регламенту проведення сесій, а також обвинувачення депутатів у політичній заангажированості», які, на її думку, «створили у стінах облради атмосферу недовіри та протистояння».

На середину дня у залі зі 150 зареєстровано 97 депутатів.

Депутати планують сформулювати зверненн до Верховної ради України, Президента України, Кабінету міністрів «стосовно ситуації, що склалася внаслідок встановлення порядку продажу земельних ділянок та права їх оренди виключно на аукціонах».

Також буде планується затвердити звернення до вищих інстанцій стосовно ситуації, «яка склалася в період весняно-польових робіт в умовах кризових явищ, подорожчання енергоносіїв, продуктів харчування та товарів широкого вжитку».

Сесія розгляне депутатські запити. Традиційно в порядку денному – питання «різне».

Як повідомляв УНІАН, остання позачергова сесія Харківської міської ради нещодавно також була проігнорована фракціями БЮТ і «НУ» у міськраді.