Фельдман пропонує збільшити допомогу дітям-інвалідам

Харків. 19 березня. УНІАН. Народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН вніс у Верховну раду проект змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», що стосується підтримки осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами, котрі вимагають постійного догляду.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що в Україні проблеми родин, які виховують дітей-інвалідів, є актуальними, оскільки з кожним роком - на тлі загальної тенденції зниження народжуваності - народжується все більше хворих дітей. Виховання й утримування дитини, що має потребу у постійному догляді, вимагає значних фізичних, моральних зусиль та матеріальних витрат. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом зможе частково компенсувати витрати матеріального та психоемоційного характеру. Держава має бути зацікавленв в рішенні проблем родин, що виховують дітей-інвалідів, наголошує нардеп.

Проект закону спрямований на посилення соціальної підтримки родин та осіб, які виховують дітей, котрі потребують постійного стороннього догляду, шляхом розширення права на одержання надбавки на догляд за такими дітьми.

«Діти-інваліди - це завжди трагедія для будь-якої держави і будь-якого суспільства. Поряд з розвитком медицини та її можливостей, держава зі свого боку зобов`язана допомагати таким незахищеним і чутливим верствам населення. Завжди треба пам`ятати, що таким дітям набагато складніше, ніж їхнім здоровим одноліткам. Ми можемо полегшити їхнє життя в суспільстві, якщо не будемо культивувати стосовно до них черствість і байдужність. Грошова надбавка на їхнє утримування - це той мінімум, який держава просто зобов`язана забезпечити», - наголошує О.ФЕЛЬДМАН.