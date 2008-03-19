У Києві дорожчає проїзд у маршрутках

Харків. 19 березня. УНІАН. Проїзд на ряді маршрутів Києва подорожчав через перехід автоперевізників на вільні тарифи.

Таку думку висловив у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників Віталій РЕВА.

«Їм (перевізникам – УНІАН) було запропоновано перейти на вільні тарифи, на конкурентоспроможні. Можливо, вони подумали і пішли на цей крок», - зазначив В.РЕВА.

При цьому він додав, що конкретних даних з цього приводу в нього немає.

Слід зазначити, що вчора, 18 березня, на ряді маршрутів підвищилися ціни на проїзд на 25-50 коп., але не більше, ніж 1грн. 75 коп.

Виконавчий директор Асоціації перевізників-роботодавців ”Столиця” Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ частково підтвердив цю інформацію. На запитання, чи означає підвищення цін на проїзд на деяких маршрутах перехід на вільні тарифи, він відповів: «На різні переходимо, є й фіксований (тариф), є й вільний, по-різному». На запитання, скільки перевізників перейшли на вільні тарифи, він відповів: «Я не лічу і лічити не хочу».

При цьому він підкреслив, що це тимчасова і змушена міра, подорожчання відбулося на 25-50 копійок. «Воно не влаштовує нікого, але це на сьогодні, можливо, якось допомагає. Якщо солярка сьогодні 5,90, а через тиждень буде понад 6 грн., то ці 25-50 коп. ні про що не говорять, тому все треба починати спочатку», - сказав він, додавши, що коли встановлювалися існуючі тарифи, вартість солярки становила 2,60 грн. за літр. «Вона в 2,5 рази подорожчала, тобто ці 25 коп. не можуть врятувати ніяк», - сказав він.

На запитання, чи можуть тарифи у зв`язку з цим зрости ще більше, В.ЛИПЕЦЬКИЙ відповів: «Вони підвищуватимуться, не сьогодні - так завтра, не завтра - так через місяць. У збиток ніхто не працюватиме».

Щодо переговорів перевізників з властями, він зазначив: «Та з ким тут говорити?.. Вони і переговори вести не хочуть уже, зараз їм не до нас, їм треба утриматися якимось чином біля влади».

Як повідомляв УНІАН, начальник Головного управління транспорту КМДА Іван ШПИЛЯСТИЙ повідомив 13 березня після переговорів з перевізниками за участю В.ЛИПЕЦЬКОГО, що міська влада дозволила перевізникам встановлювати будь-яку ціну на перевезення. У той же час, перевізники заявляли про небажання переходити на вільний тариф, оскільки будуть змушені платити ПДВ, чого немає при фіксованому тарифі. Вони вимагають підвищити тарифи до фіксованих ставок.

12 березня водії маршрутних таксі столиці розпочали страйк, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів. Також вони вимагають заборонити комунальному підприємству ”Київпастранс” використовувати міський транспорт як маршрутні таксі, створюючи монополію на ринку.

13 березня в центрі Києва було обмежено рух транспорту через страйк приватних автоперевізників. Потім перевізники оголосили тайм-аут у протестах і вийшли на роботу, сподіваючись на переговори з керівництвом КМДА.