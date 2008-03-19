Верховній раді не до Харкова

Харків. 19 березня. УНІАН. ВР відмовилася запросити генпрокурора та голову СБУ завтра проінформувати парламент щодо ситуації в Харкові.

Як повідомляє УНІАН, за рішення щодо заслуховування інформації проголосувало 224 народні депутати із 447 зареєстрованих у залі, не підтримали дане рішення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ.

Голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував ВР повернутися ще раз до даного голосування, але за цю пропозицію проголосувало 222 (при необхідних 226 – УНІАН) народні депутати України.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії було розпочато у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради повідомила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.