У приватному будинку стався вибух газу
17:39, 19 березня 2008Харьків
0 0
Ніхто не постраждав
Харків. 19 березня. УНІАН. Вибух газу стався вранці 19 березня в приватному житловому будинку на вул.Вагонній у Жовтневому районі м. Харкова.
Як повідомили агенції "SQ" у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Харківській області, ніхто з мешканців не загинув і не постраждав. Вибуховою хвилею частково зруйновані міжкімнатні перегородки і перекриття будинку. Причина вибуху встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter