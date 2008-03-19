У приватному будинку стався вибух газу

Харків. 19 березня. УНІАН. Вибух газу стався вранці 19 березня в приватному житловому будинку на вул.Вагонній у Жовтневому районі м. Харкова.

Як повідомили агенції "SQ" у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Харківській області, ніхто з мешканців не загинув і не постраждав. Вибуховою хвилею частково зруйновані міжкімнатні перегородки і перекриття будинку. Причина вибуху встановлюється.