КРУ вважає законними перевірки фінансової діяльності міськради

Харків. 19 березня. УНІАН. «Перевірка фінансової діяльності Харківської міськради була плановою та повністю відповідає чиному законодавству України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов’язки начальника контрольно-ревізійного управління в Харківській області Олексій ЩЕРБАКОВ, коменар якого розміщений на сайті Харківської облдержадміністрації.

У повідомленні зазначається, що «в рамках загальнодержавної програми боротьби з корупцією в органах влади 17 березня 2008 року слідчими Служби безпеки України порушено кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради. Правопорушення були виявлені саме під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міської ради, яка проводилася Контрольно-ревізійним Управлінням в Харківській області».

Як повідомив О.ЩЕРБАКОВ, «ще 30 листопада 2007 року начальником КРУ в Харківській області, членом Партії регіонів Олександром ДУБОЛАЗОВИМ були підписані посвідчення на проведення перевірки, яка розпочалася 3 грудня 2007 року».

За словами О.ЩЕРБАКОВА, «фахівці КРУ у складі восьми ревізорів перевіряли використання бюджетних коштів та виявили порушення на загальну суму 2 мільйони 374 тисячі гривень, серед яких незаконні витрати бюджетних коштів становлять 2 мільйони 200 тисяч гривень».

З посиланням на прес-служба СБУ сайт ОДА інформує про те, що «кримінальну справу порушено за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 7 до 12 років. Справа розслідується Харківським УСБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі Центрального апарату СБУ».