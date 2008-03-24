Добкін більше орієнтується на Балогу - експерт

Харків. 24 березня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що мер Харкова Михайло ДОБКІН дедалі більше орієнтується на главу президентського Секретаріату Віктора БАЛОГУ, ніж на лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Останні апеляції М.ДОБКІНА до В.БАЛОГИ і В.ЮЩЕНКА свідчать про те, що харківський мер дедалі активніше шукає захисту і підтримки в Секретаріаті Президента», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. При цьому, вважає експерт, «публічна підтримка М.ДОБКІНА В.ЯНУКОВИЧЕМ потрібна більше лідерові Партії регіонів, ніж харківському мерові».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «М.ДОБКІН намагається ставити на сильнішого гравця, яким на сьогодні вважає В.БАЛОГУ».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що подібна позиція М.ДОБКІНА є логічною в світлі зниження електоральних показників Партії регіонів на Сході країни.

«На нещодавніх дострокових виборах мерів у ряді міст Східної України від Партії регіонів не переміг майже жодний кандидат. Це розвінчує міф про всесильність ПР на Сході, і М.ДОБКІН прекрасно це розуміє і, в свою чергу, намагається шукати сильніший «політичний дах», - заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня на офіційному сайті Харківської міськради за підсумками прес-конференції секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА і заступників міського голови було розміщено повідомлення, в якому стверджувалось, що обласне управління СБУ «готує провокації» проти мера Харкова, депутатів міськради і міських посадовців.

Крім публікації, на сайті був розміщений текст телеграми, в якій її автори просили главу Секретаріату Президента В.БАЛОГУ невідкладно створити спеціальну міжвідомчу комісію і направити групу оперативних співробітників Генпрокуратури та СБУ для проведення об`єктивної перевірки діяльності Управління СБУ в Харківській області.