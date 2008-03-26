Депутати ВР таки «накопали» на Добкіна

Харків. 26 березня. УНІАН. Робоча група народних депутатів, яка 24 березня відпрацьовувала питання, пов`язані з порушенням Конституції та українського законодавства владою Харкова, надасть свої висновки Комітету Верховної ради України з питань державного будівництва і місцевого самоврядування протягом найближчих 2-4 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову Комітету ВРУ Вадима ПЕТРЕНКА.

Він зазначив повідомив, що документів і матеріалів дуже багато, «але ми протягом двох-трьох-чотирьох днів відпрацюємо і надамо свої висновки Комітету».

Водночас його колега по Комітету народний депутат Микола ТРАЙДУК не виключив, що на обробку матеріалів піде значно більше часу.

«Ті матеріали, які ми отримали в перший наш приїзд, сьогодні відпрацьовані зі всіма юридичними управліннями і Комітетом і Верховної ради. Порушення є, - заявив М.ТРАЙДУК. - Є порушення Конституції, є порушення закону. Чи достатньо цього для ухвалення кардинального рішення - скаже Комітет».

М.ТРАЙДУК також повідомив, що депутатами отримана ще низка фактів, які в цілому дають уявлення про те, що сьогодні відбувається в Харкові.

Крім того, М.ТРАЙДУК поділився своїми враженнями про роботу Харківської міської ради. За його словами, він дивився у прямому ефірі січневу сесію міськради і «був вражений». «Якщо у вас всі сесії от так проходять, якщо депутатам – не важливо, яку фракцію вони представляють, – даруйте, затикають рот, то це нікуди не годиться», - сказав нардеп.

«Ставити себе в позицію вічно скривджених - ось мене народ вибрав, що хочу, те й роблю - напевно, це не правильно», - зазначив він, говорячи про методи роботи міської влади.

М.ТРАЙДУК також спростував висловлювання секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА про те, що робоча група Комітету ВР не знайшла ніяких порушень у роботі Харківської міськради і його виконавчих органів. «Це, м`яко кажучи, не правда. Порушення законів є, порушення Конституції є», - ще раз наголосив М.ТРАЙДУК.