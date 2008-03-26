ПР заявляє про можливі провокації

Харків. 26 березня. УНІАН. Харківське обласне відділення Партії регіонів оприлюднило заяву, у якій попереджає про можливі провокації стосовно членів партії – керівників Харкова.

Як ідеться у повідомленні, розміщеному на сайті парторганізації, на середу «запланований вихід листівки провокаційного змісту, спрямованої проти Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міської ради Геннадія КЕРНЕСА. За наявною інформацією, у листівці буде використаний логотип Партії регіонів, її тираж становитиме один мільйон примірників».

Обласне відділення Партії регіонів заявляє, що «не має ніякого відношення до провокації, яка готується», і закликає харків`ян «не піддаватися на подібні провокаційні дії з боку наших опонентів».