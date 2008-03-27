”АВЕКівці” проігнорували засідання щодо знесення їх робочих місць

Харків. 27 березня. УНІАН. Представники компанії «АВЕК» не взяли участі в сьогоднішньому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Харківської міськради.

Про це повідомила прес-служба компанії.

У компанії вважають, що “фактично, під прикриттям вивіски міськради відбувається політична розправа над найбільшим платником податків і роботодавцем у місті”.

“Той факт, що розвиток і існування ТЦ «Барабашово» жодним чином не вливає негативно на інженерний стан Харківського метрополітену і комунальні мережі, – не раз підтверджувався незалежними експертами, які вивчали ситуацію на території ринку”, – зазначається в повідомленні. На думку компанії, останнім підтвердженням цьому стали висновки комісії обласної адміністрації, створеної для вивчення ситуації на Салтівській лінії Харківського метрополітену і розслідування причин недавньої «аварії». Крім того, експерти комісії після огляду тунелю в районі станції «ім. Академіка Барабашова» дійшли висновку, що на Салтівській лінії метро в районі ринку «Барабашово» реально не існує ніяких підтоплень і деформацій грунту.

Також “АВЕК” повідомляє, що у розпорядженні компанії є матеріали, що свідчать про проведення попередньої «репетиції» сьогоднішнього спецзасідання міськради, на якій Геннадій КЕРНЕС (секретар міськради) проводив особистий інструктаж серед керівників комунальних служб міста: кому і що говорити, які звинувачення висувати. “Вважаємо це ще одним підтвердженням необ`єктивності позиції міської влади відносно концерну «АВЕК». Матеріали, що знаходяться в нашому розпорядженні, вже передані в СБУ. Враховуючи вищесказане, керівництво концерну «АВЕК» не бачить сенсу в участі в подібних «заходах», і готується до зустрічі з Геннадієм КЕРНЕСОМ у суді», - зазначається у зверненні концерну «АВЕК».

Як повідомляв УНІАН, вчора профспілкова організація приватних підприємців Торгового центру «Барабашово» звернулася до властей Харкова у зв`язку з подіями навколо Харківського метрополітену з вимогою не втягувати ринок у політичні маніпуляції.

Останнім часом представники влади Харкова заявляли, що ринок «Барабашово», під яким проходить лінія метро, представляє небезпеку для підземки, зокрема, його діяльність викликає просідання тунелю на обох коліях Салтівської лінії Харківського метрополітену

24 березня Сергій СЬОМОЧКІН - голова фракції БЮТ у Харківській міськраді і один із керівників концерну “АВЕК”, до якого входить ринок «Барабашово», заявив про можливий теракт у харківському метро, і сказав, що до його організації може бути причетний секретар Харківської міськради Г.КЕРНЕС.

Крім того, народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, який багато років керував торговим центром концерну “АВЕК”, стверджує, що «необгрунтовані нападки на ТЦ «Барабашово» і концерн “АВЕК”, а також поспішно сфабриковані спекуляції з приводу “техногенних загроз” - це особиста помста з боку Г.КЕРНЕСА і М.ДОБКІНА за його участь у створенні парламентської слідчої комісії з перевірки діяльності керівництва міста.