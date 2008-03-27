У Радмир-Експохолі відкрився «Східно-український автомобільний салон» (фото)

В четвер у Харкові розпочала роботу Перша автомобільна виставка «Східно-український автомобільний салон».

Як передає корсепондент УНІАН, виставка, організатором якої виступає харківська компанія «X-Expo», вперше цієї весни проходить у новому виставковому залі «Радмир-Експохол».

За словами директора копанії «X-Expo» Ольги ЄВДОКИМОВОЇ, це єдина на сьогодні у Харкові автовиставка, яка побудована у вигляді автомобільного салону, де представлені лише офіційні дилери таких світових автобрендів, як Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Ford, Skoda, Seat, Citroen Kia, Hyundai, Ssang Yong та інші.

Крім того, зазначила О.ЄВДОКИМОВА, особливістю виставки є те, що продукцію відомих світових фірм представляють офіційні дилери, які проводять прем’єри.

Окрему своєрідну експозицію на автосалоні в «Радмир-експохолі» представила Національна мережа супермаркетів АВТЕК. Ця компанія сьогодні пропонує споживачам популярні та нові моделі вантажної автомобільної та спеціальної техніки.

На другому поверсі «Радмир-Екпохолу» відвідувачі можуть ознайомитися з іноваційними тюнинговыми рішеннями. Тут в експозиціях - запчастини, аксесуари, різноманітні автокомпоненти.

Крім стаціонарних показів у закритому залі, діють також відкриті майданчики, на яких будуть проводитися test-drive.

Виставка триватиме до 30 березня (10.00 -19.00).