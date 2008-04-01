СБУ оскаржує рішення суду у справі «Міськрада проти СБУ»

Харків. 1 квітня. УНІАН. Служба безпеки України не згодна з рішенням Київського райсуду Харкова про відмову в порушенні кримінальної справи щодо розтрати бюджетних коштів Харківською міськрадою і оскаржує цю ухвалу суду.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області.

За словами представника прес-центру, позицію СБУ підтриує і прокуратура Харківської області.

«Обласна прокуратура спільно зі слідчим відділом СБУ подала апеляцію на це рішення суду», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня 2008 р. СБУ порушила кримінальну справу за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міськради. За інформацією прес-центру СБУ, правопорушення були виявлені під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності Харківської міськради, що проводилася Контрольно-ревізійним управлінням в Харківській області. СБУ були встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн.

Загалом вказана ревізія виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Кримінальну справу було порушено за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі від 7 до 12 років.

Справа розслідувалася Харківським управлінням СБУ під наглядом Генеральної прокуратури України та перебуває на контролі центрального апарату СБУ.

18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді у рамках розслідування цієї кримінальної справи.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Керіники Харківської міськради оскаржили рішення СБУ про порушення кримінальної справи.