Ющенко підтримує перевибори у Харкові

Харків. 1 квітня. УНІАН. Народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь ДОНІЙ cтверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з фракцією НУ-НС 31 березня висловив повну підтримку перевиборів у Харкові.

Про це УНІАН з посиланням на інформацію О.ДОНІЯ повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона». (Фракції коаліції вимагають включити до порядку денного Верховної Ради постанову про проведення дострокових виборів мера Харкова та Харківської міської ради – УНІАН).

Водночас, за словами депутата, Президент не зацікавлений у прийнятті закону про вибори мера Києва у два тури. ”Позиція «Народної самооборони» щодо проведення перевиборів мера Києва у два тури, на жаль, не збігається з позицією Президента”, - сказав О.ДОНІЙ.

«Ми почули, що Президент не зацікавлений у прийнятті закону про вибори у два тури. Прикро, адже Президенту так і не пояснили необхідність того, що міські голови мають бути представниками більшості громади, а не ставати переможцями в залежності від тимчасових передвиборних розкладів», - відзначив О.ДОНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, фракції БЮТ та Нашої України ініціюють у парламенті прийняття ухвали про проведення дострокових виборів Харківського міського голови та Харківськї міськради.