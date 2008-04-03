Вчителі заявляють, що їх примушують до участі в акціях проти НАТО

Харків. 3 квітня. УНІАН. Вчителі харківських шкіл заявляють про їх примусове залучення до масових акцій проти НАТО, які 3 квітня у Харкові проводить Партія регіонів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок», «такі звернення надходять до приймальні парторганізації від вчителів деяких харківських шкіл».

Зокрема, директорів шкіл Фрунзенського, Московського та Дзержинського (школа №116) районів Харкова зобов’язують забезпечити участь у заходах по 20 представників від закладу.

«Кількість таких звернень, - повідомили у прес-службі, - дає нам підстави говорити про організований характер вказаних грубих порушень прав людини і Конституції України з боку керівництва міста».

Парторганізація ПРП звернулася до начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області Андрія МУХАТАЄВА з проханням вжити заходів щодо припинення незаконної протиправної діяльності і недопущення порушень у майбутньому, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові з ініціативи обласного відділення Партії регіонів заплановано мітинг-протест проти вступу України до НАТО, у якому, як заявлено, мають взяти участь 25 тисяч осіб. Очікується, що на мітингу виступить народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА. Як повідомляє сайт ПР, у мітингу-концерті візьме участь російський співак Олег ГАЗМАНОВ.