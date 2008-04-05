Українці прибіднюються щодо своїх доходів

Харків. 5 квітня. УНІАН. На сьогодні відсоток українців, які вважають себе бідними, в 1,5–2 рази перевищує дані Світового банку, згідно з якими бідних в Україні всього 6%.

Про це тижневику «Дзеркало тижня» (№ 13 (692) 5-11 квітня 2008) повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО.

Так, 41,7% українців зазначили, що їм вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття вже складно, повідомив В.ПАНІОТТО, посилаючись на дані соціологічних опитувань 2008 року.

Вистачає гроші на їжу, одяг і невеликі накопичення, але при цьому не вистачає на придбання великих речей у 36,7% респондентів. Можуть купувати деякі дорогі речі, але не можуть собі дозволити все, що побажають, — 8,2%. Можуть дозволити собі все, що побажають, — 0,9%.

«У нас частіше прибіднюються, ніж в інших країнах. Істотна частина населення зараховує себе до бідних, хоча, за розрахунками Світового банку, до них не відноситься. Люди хочуть жити не гірше за інших, багато хто ностальгує за часами, коли раз на рік могли поїхати до Криму», - зазначив соціолог.

В.ПАНІОТТО зазначив, що Світовий банк веде підрахунок бідних дуже жорстко: розраховується, скільки грошей потрібно, щоб людина могла підтримувати життя, не хворіючи і не вмираючи.

Він повідомив також, що за даними Держкомстату, витрати українських громадян, зазвичай, удвічі вищі, ніж доходи.